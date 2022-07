Britten woedend op Fransen nadat vakantiegangers zes uur in file staan voor Kanaalovertocht: ‘We zijn in de steek gelaten’

De Britten zijn woedend over de valse start van hun zomervakantie. ,,Deze vreselijke situatie is onacceptabel en was te voorkomen geweest", stelde Lizz Truss, de Britse minister van Buitenlandse Zaken én kandidaat om Boris Johnson op te volgen als premier. ,,Frankrijk moet actie ondernemen om meer mensen aan de grens te hebben en daarmee een volgende verstoring voor Britse toeristen te voorkomen.” Het conservatieve parlementslid Natalie Elphicke stelde dat ‘de Fransen in Dover niet zijn komen opdagen voor hun werk'.

We zijn vanmorgen in de steek gelaten, terwijl we al maanden aan het plannen waren voor deze dag

Sinds de Britten de Europese Unie hebben verlaten zijn de grenscontroles tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk strenger geworden. Wie in Dover aan boord wil van een veerboot of met zijn auto in een Kanaal-trein wil, moet aan de Engelse kant al langs de Franse paspoortcontrole. De havenautoriteit sprak 's ochtends al van een ‘kritiek incident’. Havenbaas Doug Bannister gaf de schuld aan de ‘ongelooflijke onderbezetting’ van de Franse grensbewaking. ,,We zijn vanmorgen in de steek gelaten, terwijl we al maanden aan het plannen waren voor deze dag.”