Britten vrezen dat prins Andrew chantabel is, ‘Russen weten meer door informatie gevluchte hulpsheriff’

Schadelijke informatie over vermeende uitspattingen van de Britse prins Andrew is mogelijk in handen van de Russen. Volgens Britse media zou de Britse geheime dienst MI6 zelfs vrezen dat de prins chantabel is.

Terwijl Buckingham Palace heeft benadrukt dat de spraakmakende onthullingen van de Amerikaanse Virginia Giuffre (nu 35) over haar gedwongen seks met prins Andrew (toen ze 17 was) niet waar zijn en er ‘geen enkele vorm van seksueel contact en geen enkele relatie was met Virginia Roberts (de meisjesnaam van Giuffre)’ komen de Britse media nu met het verhaal dat de Russen er meer van kunnen weten.



Het heeft allemaal te maken met de relatie van Andrew met de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein (66) die onlangs zelfmoord pleegde in de gevangenis. Hij was in afwachting van zijn proces wegens onder meer het prostitueren van minderjarigen. In haar spraakmakende verklaring op de Amerikaanse nieuwszender NBC zegt Virginia Giuffre dat ze door Epstein meerdere malen was aangeboden aan Andrew. Er zou seks zijn geweest in Londen, New York en op Epsteins Caribische eiland. Epstein had ook een villa in Palm Beach, Florida. De politie daar heeft in het verleden uitgebreid onderzoek gedaan naar de activiteiten van Epstein.

Sheriff

Een van de onderzoekers daar was ene John Mark Dougan. Deze voormalige marinier in het Amerikaanse leger was hulpsheriff in Palm Beach. Dougan heeft inzicht gehad in het dossier Epstein waarin ook al snel de naam van prins Andrew opdook. De laatste heeft nooit ontkend dat hij bevriend was met de miljardair. Hij betreurde het na diens zelfmoord wel dat hij de vriendschap had voortgezet terwijl er al ernstige beschuldigingen waren tegen Epstein.

De carrière van hulpsheriff Dougan bij de politie van Florida nam plots een andere wending. Hij maakte zich onmogelijk bij collega’s toen hij zich ontpopte als zelfverklaarde klokkenluider en in dat kader ook allerlei wilde beschuldigingen online zette over politiemensen die corrupt zouden zijn en zich in sommige gevallen aan kinderen vergrepen. Terwijl de FBI de beschuldigingen onderzocht, vluchtte Dougan plots naar Rusland waar hij zegt politiek asiel te hebben gevonden. Onder de naam ‘BadVolf’ gaat hij door met zijn ‘klokkenluiderswerk’. Zo was hij onder meer te zien in een documentaire van de Russische propagandazender RT en zegt hij samen te werken met Russische stichtingen.

Volledig scherm John Mark Dougan op de Russische tv. © Facebook