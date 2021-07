Britten kunnen ‘natuurbeleving met uniek zicht’ van Nederlands architectenbureau niet waarderen

De ‘nieuwe outdoor attractie met een unieke kijkervaring’ die maandag zijn deuren opende in het centrum van Londen is alweer dicht. Bezoekers van Marble Arch Mound beklaagden zich volgens Britse media massaal bij de gemeente Westminster, die opdracht gaf voor de bouw van de kunstmatige groene heuvel met uitkijkplatform. Ze sloot de folly (dwaas bouwwerk) en geeft Londenaren en toeristen hun geld terug.

‘Het slechtste wat ik ooit heb gedaan in Londen’, schreef Emma Wright dinsdag op Twitter na haar bezoek aan de 25 meter hoge en een meer bruin dan groen ogende heuvel opgebouwd uit steigers. ‘Marble Arch Mound kostte 2 miljoen pond (2,3 miljoen euro, red.) maar het originele ontwerp en de marketingbeschrijving komen niet helemaal overeen’, tweette Dan Barker met gevoel voor understatement. ‘Het lijkt er ook op dat de ontwerpers de heuvel in de winter ontwierpen en de (zicht belemmerende) bomen vergaten die in Hyde Park staan, wat de indruk verandert ten opzichte van de plannen.’

Hij maakte van tevoren naar eigen zeggen al een grap over de toegangsprijs van 8 pond (9,40 euro) voor de fast track (snel parcours). Per trede - 130 in totaal - komt dat neer op omgerekend 7 eurocent. ‘De marketinginfo beschrijft dit als een beleving van de vrije natuur.’ De bezoekers lopen via een steigertrap over een half bruine heuvel met een handjevol boompjes naar een uitkijkplatform op 22 meter hoogte.

360 graden zicht

De gemeente Westminster belooft bezoekers op haar site ‘een 360 graden zicht over Oxford Street en Hyde Park’, samengevat als ‘schitterende uitzichten die u niet wilt missen.’ In het hart van de ‘terp’ bevindt zich volgens de gemeente een ‘uitgeholde ruimte die wordt gebruikt als café, winkel en expositieruimte.’ In werkelijkheid is het een opslagruimte. Het beloofde ‘panoramisch uitzicht’ over het centrum van Londen en Hyde Park stelt volgens velen teleur omdat het wordt belemmerd door bomen en een boom ontneemt ook het ‘vrije zicht’ op Oxfordstreet. In plaats daarvan werden ze volgens de Evening Standard getrakteerd op bouwplaatsen met puin, steigers en omliggende gebouwen.

De gemeente gaf dinsdag - één dag na de opening - toe dat Marble Arch Mound ‘nog niet klaar is’ voor bezoekers. Ze sprak van ‘kinderziekten’ en ‘sloot’ de attractie in die zin dat alleen nog mensen worden toegelaten die al een ticket hadden geboekt. Nieuwe boekingen en walk-ins zijn voorlopig niet mogelijk. Intussen worden verbeteringen aangebracht. Mensen die de tijdelijke uitkijkheuvel al bezochten en tickethouders krijgen hun geld terug. Kaartjes kunnen pas weer worden geboekt vanaf begin augustus. De groene uitkijkheuvel was bedoeld als trekpleister voor toeristen die tijdens de coronapandemie wegbleven uit het centrum van Londen.

Volledig scherm Marble Arch Mound. © AFP

Architectenbureau

Architectenbureau MVRDV uit Rotterdam deelt de conclusie van de gemeente Westminster. ,,Marble Arch Mound is net iets te vroeg opengegaan. Doordat het vorige week heel droog was in Londen zijn de matten met sedum (vetplanten) op de heuvel bruin in plaats van groen. Dat zal er na wat regen heel anders uitzien. Een levende installatie met planten is nu eenmaal kwetsbaar en een landschap heeft tijd nodig maar we gaan wat dingen verbeteren voordat de attractie medio augustus weer opengaat. Misschien is Marble Arch Mound te veel in de markt gezet als entertainment’’, zegt woordvoerster Irene Start tegen deze nieuwssite.

Het architectenbureau, bekend van spraakmakende ontwerpen waaronder de ‘supertrap’ tegen het Groot Handelsgebouw in Rotterdam en het spiegelende ‘bloempotdepot’ van museum Boijmans van Beuningen, kan zich niet vinden in de kritiek op het zicht vanaf de uitkijkheuvel. ,,Het uitzicht van 360 graden is er wel degelijk. Aan één kant staan twee bomen maar dat ís in Hyde Park.’’

Folly

Het idee achter de groene uitkijkheuvel was een folly in de Britse traditie, een dwaas bouwwerk met een serieuze boodschap. ,,Dat was in dit geval natuur toevoegen aan de stad. Marble Arch, een verkeerseiland, was vroeger de ingang van Hyde Park’’, legt Start uit. Het is volgens haar de bedoeling dat de tijdelijke heuvel groen blijft tot de sluiting, op 9 januari. ,,De 45 bomen die erop staan, worden teruggeplaatst in de stad. De steigers worden ook hergebruikt.’’

Ze hoopt dat mensen zich door de kritiek op Marble Arch Mound niet laten tegenhouden om de uitkijkheuvel te bezoeken en het uitzicht met eigen ogen gaan zien. De klachten van bezoekers deren het architectenbureau niet. ,,Kritiek moet kunnen’’, aldus de woordvoerster.

Volledig scherm Marble Arch Mound. © AFP

Volledig scherm Marble Arch Mound. © AFP

