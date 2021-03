Britten kunnen buitenlandse vakantie wel vergeten

Maar Tildesley acht die kans dus klein. ,,Ik denk dat internationale reizen deze zomer, voor de gemiddelde vakantieganger helaas, uiterst onwaarschijnlijk zijn. We lopen dan een reëel risico meer van de nieuwe varianten terug in het land te brengen. We kunnen onze eigen vaccinatiecampagne in gevaar brengen als deze varianten, waartegen de vaccins niet zo effectief werken, zich sneller zullen verspreiden.”



Een andere regeringsadviseur, Andrew Hayward, achtte het ook al ‘onwaarschijnlijk’ dat de Britse regering deze zomer buitenlandse vakanties zou toestaan naar Europese landen die dan waarschijnlijk nog steeds hogere besmettingspercentages hebben dan het Verenigd Koninkrijk zelf. ,,Ik denk dat een van de verontrustendste dingen is dat in sommige delen van Europa de Zuid-Afrikaanse variant naar hogere niveaus begint te kruipen.” Volgens Hayward is de effectiviteit van het vaccin tegen die variant ‘vrij laag’.



De Britse minister van Transport Grant Shapps liet weten dat het nog te vroeg was om te zeggen wanneer vakanties naar het buitenland weer worden toegestaan, meldt de BBC.