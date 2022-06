Britten en Marokkaan in Oost-Oekraïne gaan in beroep tegen doodstraf

Twee Britten en een Marokkaan gaan in beroep tegen de doodstraf die ze van de pro-Russische rechtbank in Oost-Oekraïne opgelegd kregen. Dat meldt het Russische persbureau Tass. De drie werden gevangengenomen toen ze vochten voor de Oekraïense strijdkrachten.

In een telefoongesprek met zijn familie liet de Brit Aiden Aslin zijn familie al weten dat een executie aanstaande was. Als de Britse regering niet van zich laat horen, wordt het vonnis voltrokken, zou hij aan zijn familie hebben gemeld.

Aslin werd samen met een andere Brit (Shaun Pinner) en een Marokkaan (Saaudun Brahim) gevangen genomen toen ze in Marioepol meevochten met het Oekraïense leger. Een rechtbank in de pro-Russische, zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DPR) sprak twee weken geleden het doodvonnis uit tegen de drie. De rechter beschuldigde hen ervan ‘terroristen’ en ‘huurlingen’ te zijn. Volgens het Russische persbureau Interfax hadden ze misdaden begaan met de bedoeling ‘de constitutionele orde van de Volksrepubliek Donetsk omver te werpen’.

,,We bereiden het volledige beroep nog voor”, heeft de Oekraïense advocaat van een van de Britse mannen donderdag laten weten. ,,Mocht het beroep worden verworpen, dan dienen we een verzoek voor gratie in, dat is een recht van de verdachten in Donetsk.”

Volledig scherm De ter dood veroordeelde krijgsgevangenen Aiden Aslin, Saaudun Brahim en Shaun Pinner (v.l.n.r.). © ANP / EPA De Britse regering zei na de veroordeling dat deze zaak het oorlogsrecht schendt. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zijn de mannen krijgsgevangenen en zouden ze dus niet ter dood veroordeeld moeten worden.

‘De tijd dringt’

In het onlangs gevoerde telefoongesprek met zijn ouders heeft Aslin gezegd dat ‘de tijd dringt’. De Britse autoriteiten zouden geen contact hebben opgenomen en hij zal daarom worden geëxecuteerd. ,,Aiden was erg van streek toen hij zijn moeder belde”, zei zijn oma Pamela Hall tegen de BBC.

De Britse regering was overigens woest over de buitensporige straffen in dit ‘schijnproces’. Premier Boris Johnson droeg zijn ministers op er ‘alles aan te doen’ om hun vrijlating te verzekeren. Minister Liz Trust van Buitenlandse Zaken heeft de zaak besproken met haar Oekraïense ambtgenoot Dmytro Koeleba.

Bronnen zeggen tegen de BBC dat de regering niet van plan is rechtstreeks te onderhandelen met Rusland over de gevangenen. De Britten willen dat de drie als krijgsgevangenen worden behandeld. ,,Wat moet ik denken na het telefoontje van Aiden?” vraagt zijn oma. ,,Ik wil de moed niet verliezen, maar het is heel moeilijk. Ik moet Aiden geloven als hij zegt dat ze hem zullen executeren als de DPR geen reactie krijgt. Ik hoop natuurlijk dat dat niet waar is. Ik denk dat er contact moet worden gelegd tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland.”

Nieuw leven

Aslin en Pinner verhuisden al in 2018 - ver voor de Russische invasie - naar het land om er met hun Oekraïense partners een nieuw leven op te bouwen. Ze meldden zich aan bij het Oekraïense leger. De Britten werden gevangen genomen na wekenlang de belegerde stad Marioepol te hebben verdedigd.

Desondanks beschuldigen de Russen hen ervan huursoldaten te zijn. De families van de Britten ontkennen dat. Aslin stond op het punt te trouwen met zijn verloofde. ,,Ik weet dat Boris Johnson naar Kiev is geweest en opnieuw met president Zelenski heeft gesproken”, zegt oma Hall. ,,Ik hoop dat ze over deze jongens hebben gesproken.”

De afgelopen weken zijn de Britse krijgsgevangenen meerdere keren op de Russische televisie getoond. Alex Tobiassen, die zich tegelijk met Aslin en Pinner bij het Oekraïense leger voegde, vreest voor het lot van de twee. ,,Het is absoluut nijpend. Ik hoop dat zowel de Britse regering als de Oekraïense regering zal optreden en een manier zal vinden om over hun vrijlating te onderhandelen. Dat is alles waar ik voor bid.”

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: