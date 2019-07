Britse vrouw veroordeeld voor verdrinken eigen tweeling: ze wilde haar bijna ex-man straffen

Een 38-jarige Britse vrouw is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van nog onbekende lengte omdat ze haar 27 maanden oude tweeling Jake en Chloe moedwillig in bad verdronk. Met de op 26 december vorig jaar gepleegde moord wilde ze haar echtgenoot straffen die kort daarvoor had aangegeven van haar te willen scheiden.

Steven, de inmiddels ex-man van Samantha Ford, vertelde vandaag in de rechtbank dat haar brute daad bedoeld was om hem op de ‘ultieme manier te straffen’. ,,Het is te gruwelijk voor woorden dat twee onschuldige kinderen het slachtoffer zijn geworden van haar zieke geest”, aldus de man. Hij vermoedt dat de vrouw zich, na het verdrinken van de tweeling in bad, van het leven wilde beroven. ,,Maar dat mislukte, dus kennelijk durfde ze dat niet.”



Het echtpaar woonde circa tien jaar lang als dikbetaalde expats in het oliestaatje Qatar. Daar hadden ze een super-de-luxe leventje. Toen Steven vorig jaar van baan veranderde en met zijn gezin terugkeerde naar Engeland, veranderde het gedrag van zijn vrouw. Ze had liever in Qatar willen blijven en liet dat haar man dagelijks op hoge toon weten.



Volgens Steven raaide Samantha altijd op extreme wijze door als ze haar zin niet kreeg. Dat agressieve gedrag begon al na hun eerste ontmoeting in 2004 en werd erger toen ze in 2008 naar Qatar verhuisden. ,,Ze was daarnaast erg controlerend. Ik kon geen stap zonder haar zetten”, tekende de Britse tabloid Daily Mail vandaag op uit de mond van de nog altijd ontroostbare man.

Wonderbaby's

De rechter acht bewezen dat Samantha de tweeling, een jongetje en een meisje, om het leven bracht. De vrouw zocht op internet manieren om kinderen te bedwelmen en verdoven. Vervolgens legde ze haar kroost in een bad, waarin Jake en Chloe verdronken. Daarna legde de moeder de kinderen aangekleed op bed, waarna ze zonder veiligheidsgordel om in de auto stapte. Doel: zichzelf te pletter rijden.



Toen de politie haar na een aanrijding aanhield , schreeuwde ze tegen de agenten: ‘laat me doodgaan, want ik heb mijn wonderbaby's vermoord’. De vrouw was zwanger geraakt na een ivf-behandeling, aangezien het na jaren proberen op de natuurlijke manier niet was gelukt.

Na haar aanhouding besloot de politie naar haar woning te gaan. Daar werd de dode tweeling aangetroffen met een briefje waarop stond ‘vergeef me’. Samantha Ford werd gearresteerd op verdenking van moord op haar kinderen. Vandaag werd ze officieel ontoerekeningsvatbaar verklaard. Na haar arrestatie vertelde ze aan de politie ‘in een droom te leven’. ,,Ik had me veel eerder moeten laten behandelen voor die rommel in mijn hoofd”, aldus de vrouw.

Depressie

Na de verhuizing van Qatar naar Margate was de vrouw steeds depressiever geworden. Tegen justitie vertelde ze daarover: ,,Ik wilde niet dat mijn kinderen zouden opgroeien in een ellendig, koud land.” Toen haar echtgenoot ook nog meldde te willen scheiden, sloegen bij de vrouw alle stoppen door. Volgens familieleden werd Samantha ‘radeloos’ en ‘holde haar gezondheid achteruit’. Zeker toen Samantha en Steven besloten apart te gaan wonen.

De dag voor de moord op de tweeling kreeg ze de officiële diagnose ‘ernstig depressief’. Ze sprak met haar man af dat hij hun kinderen met Kerstmis en tot na de jaarwisseling zou krijgen. Steven Ford stemde daarmee in, maar uiteindelijk besloot de vrouw dat de kinderen op tweede kerstdag toch maar bij haar moesten zijn. De man gaf daaraan toe en heeft achteraf veel spijt dat hij, ondanks de ziekte van Samantha, toch de hand over zijn hart streek. ,,Als ze die dag bij mijn waren geweest, hadden mijn kinderen nog geleefd.”

Op de websites van onder meer de Daily Mail en BBC News zijn foto's van het echtpaar en hun tweeling te zien. Hoe lang de vrouw achter de tralies moet blijven, is nog onbekend. De rechter heeft haar weliswaar schuldig bevonden, maar moet nog een strafmaat bepalen. Samantha Ford zit al sinds haar aanhouding in de cel.