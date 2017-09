Britse vrouw bevalt van kerngezonde baby zeven jaar na menopauze

Nederlander bij aardbeving Mexico: Iedereen rende naar de deur, mensen huilden

13:24 Bij de aardbeving in Mexico zijn al meer dan 200 doden gevallen. De schade is enorm, vooral in zwaar getroffen gebieden zoals Mexico-stad en Morelos. Kunstenaar Serge Steijn beefde mee in de Mexicaanse hoofdstad. ,,Mensen beseffen nu pas hoe ernstig het hier is geweest.''