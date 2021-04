Britse vrouw (85) sterft na aanval van twee ontsnapte honden in eigen achtertuin

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag in Rowley Regis, in de West Midlands. De honden belandden door een gat in de omheining in de achtertuin van de bejaarde Lucille Downer en vielen haar lange tijd aan. Hoewel haar buren haar te hulp schoten, liep ze ernstige bijtwonden op en overleed ze uiteindelijk aan haar verwondingen.



Een 43-jarige man is opgepakt, maar inmiddels op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Hij wordt ervan beticht een hond in gevaarlijke omstandigheden niet onder controle te hebben gehad. Het zou gaan om een buurman van het slachtoffer.



De dieren zijn naar een asiel gebracht en er wordt onderzocht om welk hondenras het gaat. Volgens Britse media waren de honden een soort pitbulls.



De familie van Downer laat weten haar enorm te zullen missen. ‘Lucille was een moeder, grootmoeder en overgrootmoeder die haar werkjaren als kokkin doorbracht in het Bromford House Care Home in West Bromwich', zo is te lezen in een verklaring. ‘Lucille werd geboren in Jamaica en emigreerde naar het Verenigd Koninkrijk toen ze begin twintig was. Sinds ze daar aankwam, is Rowley Regis altijd haar thuis geweest.’



Een woordvoerder van de politie van West Midlands laat weten: ,,Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van de vrouw in deze zeer verontrustende tijd.”