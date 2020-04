Britse vrouw (45) voor 22ste keer moeder geworden: ‘Doodeng om nu in ziekenhuis te bevallen’

Sue (45) en haar 49-jarige echtgenoot Noel Radford uit Groot-Brittannië zijn dit weekend de trotse ouders geworden van hun tweeëntwintigste kind: een meisje dat na een bevalling van circa 10 uur ter wereld kwam. Het grootste en vruchtbaarste gezin van Engeland, wonend in het kuststadje Morecambe, is volgens eigen zeggen superblij met de kerngezonde baby die geheel tegen de zin van de moeder in, in het ziekenhuis werd geboren.

Moeder Sue vertelde aan de Britse tabloid The Sun dat ze de bevalling goed heeft doorstaan en dat baby nummer 22 ‘meer dan welkom’ is. Wel zag ze als een berg op tegen de noodzakelijke ziekenhuisopname. ,,Het is tijdens de coronacrisis toch spannend om in een ziekenhuis te liggen waar ook mensen met het griepvirus worden verpleegd.” Gelukkig voor haar mocht ze op de dag van de geboorte alweer naar huis. ,,We zijn helemaal verliefd op ons meisje en pakken de zelfquarantaine van ons gezin weer op.”

De moeder was niet alleen ‘bang en paniekerig’ voor de ziekenhuisopname maar ook voor het feit dat haar echtgenoot misschien niet bij de bevalling aanwezig mocht zijn. Dit vanwege de bezoekbeperkingen. Uiteindelijk kreeg vader Noel toch toestemming om zijn vrouw bij te staan. ,,Het was met voorsprong de vreemdste bevalling ooit”, aldus Sue. ,,En het was heel raar om uit onze zelfisolatie weg te moeten. Ik ben heel blij dat ik weer terug ben in mijn vertrouwde en veilige omgeving.”

‘Bizar’

De afgelopen weken waren behoorlijk zwaar voor de kersverse moeder en haar man. Met name omdat de meeste jonge kinderen momenteel thuisonderwijs krijgen. ,,Dat is superdruk en tamelijk bizar”, aldus Sue die met opgeheven hoofd naar de toekomst kijkt. Een naam voor de baby heeft het stel nog niet. ,,Als je al eenentwintig kinderen hebt, is het lastig om weer een nieuwe naam te kiezen. Gelukkig hebben we nog tijd, want we mogen de baby vanwege de crisis toch nog niet aangeven bij de burgerlijke stand.” Nu ze baby 22 op de wereld heeft gezet, is Sue tijdens haar leven circa 836 weken zwanger geweest: iets meer dan 16 jaar.

The Radfords hebben de volgende kinderen: Chris (30), Sophie (26), Chloe (24), Jack (22), Daniel (22), Luke (19), Millie (18), Katie (17), James (16), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (8), Casper (7), Hallie (4), Phoebe (3), Archie (2) en Bonnie (1). Hun zeventiende kindje werd in juli 2014 dood geboren. Sue en Noel hebben ook al vijf kleinkinderen: drie nakomelingen van hun oudste dochter Sophie en twee van oudste zoon Chris.

Geen anticonceptie

Sue was slechts zeven jaar oud toen ze Noel, de liefde van haar leven, tegen het lijf liep. Toen ze 14 was werd hun eerste kindje geboren. Ondanks haar jonge leeftijd besloten ze het kleintje te houden. Zelf waren Sue en Noel bij hun geboorte opgegeven ter adoptie en dat leed wilden ze Chris besparen. Toen Sue 17 jaar was, volgden er twee nieuwe mijlpalen: ze trouwde met Noel én beviel van haar tweede kind, Sophie. Volgens de ouders, die regelmatig opduiken in Britse televisieprogramma’s, hebben ze bewust nooit aan anticonceptie gedaan. ,,We merken wel wat er gebeurt en nog meer jongens en meiden zijn van harte welkom”, vertelde de vader ooit.