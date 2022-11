Britse verpleegkundigen leggen in december werk neer

‘WHO wil naam apenpokken veranderen in MPOX wegens discrimina­tie’

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is van plan de naam apenpokken te veranderen in MPOX, kort voor het Engelse ‘monkeypox’, meldt de Amerikaanse politieke website Politico. De WHO zou het besluit, dat wellicht woensdag al wordt bekendgemaakt, hebben genomen onder druk van de Amerikaanse regering.

23 november