Britse toeriste die verkrachting ‘verzon’ ook met kerst verplicht op Cyprus na uitstel zaak

De vrouw stelde in juli dat ze in de badplaats Ayia Napa langdurig door een groep jongemannen was verkracht. Dat zou zijn gebeurd op 17 juli. Een dag later werden de Israëlische jongens in de leeftijd van 15 tot 20 jaar gearresteerd. Vijf van hen werden na een week vrijgelaten omdat er geen bewijs tegen hen was. De andere zeven Israëliërs bleven langer vastzitten.



Maar anderhalve week na de arrestaties bekende de Britse dat haar beschuldiging gelogen was. Ze zou wel seks hebben gehad met een aantal van de jongens, maar dat was geheel vrijwillig, verklaarde ze toen. Zo luidde destijds ook het verweer van drie van de Israëlische jongens. Die bekenden inderdaad gemeenschap te hebben gehad met de Britse , maar dat zou met wederzijdse toestemming zijn gebeurd. De tieners waren afgelopen zomer in Cyprus om nog even te ontspannen voordat ze voor de eerste keer in het Israëlische leger moeten dienen.