Britse toerist huurt racemonster en rijdt 40.000 euro aan boetes bij elkaar

Boris Johnson: Vrouwen in boerka lijken op bankover­val­lers en brievenbus­sen

21:49 Amper een maand na zijn ontslag uit de Britse regering, doet oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson weer van zich spreken. En hoe! In zijn column in de Daily Telegraph vergelijkt hij vrouwen in boerka met bankovervallers en brievenbussen. Aanleiding is het vorige week in werking getreden boerkaverbod in Denemarken. Toch vindt het voormalige Brexit-boegbeeld dat opmerkelijk genoeg maar niks.