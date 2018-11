Britse student krijgt levenslang in Arabische Emiraten voor spionage

Hedges, student aan de universiteit van Durham, was naar de Emiraten gereisd voor onderzoek naar de effecten van de Arabische Lente, een reeks van opstanden in de Arabische wereld, op het buitenlandbeleid van het land. Zes maanden geleden werd hij op het vliegveld van Dubai gearresteerd toen hij het land wilde verlaten.



Hij zit sindsdien vast. Hij is beschuldigd van spionage voor een buitenland en voor het in gevaar brengen van het leger, de politie en de economie van het land. Hij kreeg zijn straf in een rechtbank in Abu Dhabi overhandigd na een zitting die nog geen vijf minuten duurde en waarbij geen advocaat aanwezig was.