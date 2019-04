Britse soldaten in Afghanistan schieten op foto oppositieleider Jeremy Corbyn

Chinese vrouw met malware opgepakt in Trumps buitenver­blijf Mar-a-La­go

7:32 In het resort Mar-a-Lago in Florida is afgelopen zaterdag een Chinese opgepakt die in het bezit was van verschillende telefoons, ‘malware’ en twee Chinese paspoorten. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vandaag gepubliceerd werden. President Donald Trump was op dat moment aanwezig in zijn buitenverblijf in Palm Beach.