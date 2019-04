Britse riskeert celstraf nadat ze nieuwe vrouw van ex ‘paard’ noemt op Facebook

Een 55-jarige vrouw uit Engeland moet mogelijk twee jaar de gevangenis in op Dubai, omdat ze de nieuwe vrouw van haar ex-man op Facebook een paard heeft genoemd. De verdachte zit al bijna een maand vast in het land in afwachting van haar proces.

Laleh Shahravesh reisde onlangs af naar Dubai om de begrafenis van haar ex-man te bezoeken en werd direct na aankomst gearresteerd. De vrouw wordt vervolgd voor twee reacties die ze plaatste bij foto's van haar ex en diens nieuwe vrouw.

‘Ik hoop dat je onder de grond gaat jij idioot’, had ze op Facebook geschreven. ‘Verdomme. Dat je mij voor dit paard verlaat.’ De nieuwe vrouw, Samah genaamd, was hier niet van gediend en deed aangifte bij de politie.

Dat Shahravesh een Britse vrouw is en zich in het Verenigd Koninkrijk bevond toen ze de reacties op Facebook plaatste, maakte voor de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten niks uit.



In eerste instantie wilde de politie Shahravesh vastzetten in een cel op het politiebureau. Voor haar 14-jarige dochter Paris moest dan echter een ander onderkomen worden gevonden, aangezien de vrouw niemand kende bij wie ze zou kunnen logeren.

Quote Mijn leven is een puinhoop Laleh Shahravesh

De politie zat niet te wachten op negatieve publiciteit voor het gevangennemen van een tiener en liet de moeder daarom gaan. Haar paspoort werd wel in beslag genomen. Ondertussen is Paris weer terug in het Verenigd Koninkrijk en verblijft ze bij familie.

Haar moeder is na een maand in een hotel al haar geld kwijt. Bovendien heeft ze geen baan meer, kan ze de huur voor haar appartement niet betalen en heeft ze voor meer dan vijfduizend euro schuld bij familieleden. ,,Mijn leven is een puinhoop en dan moet ik nog een grote boete betalen of de gevangenis in’’, zegt de vrouw in een persbericht van het advocatenbureau dat haar vertegenwoordigt.

‘Aanval op vrijheid van meningsuiting’

Anticybercrimewetten in de Verenigde Arabische Emiraten maken het mogelijk iemand gevangen te nemen en te beboeten voor het plaatsen van lasterlijke berichten op sociale media. Ook overheidskritiek is strafbaar in het land. De wet kreeg in het verleden al kritiek van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Op haar website noemde de organisatie de wet een aanval op de vrijheid van meningsuiting.



Het Ministerie van Buitenlandse zaken vermeldt in het reisadvies voor de Verenigde Arabische Emiraten dat het uiten van kritiek op personen en autoriteiten op internet en sociale media bestraft kan worden. In een reactie laat het ministerie weten dat op het moment dat iemand een belediging plaatst op sociale media en daarvan aangifte wordt gedaan, hij of zij strafbaar is en wordt vervolgd volgens de wetten van dat land.



,,Wij raden daarom aan dat iedereen het reisadvies leest, zeker als je een land gaat bezoeken dat wat verder van Nederland ligt’’, zegt woordvoerder Willemien Veldman. In het reisadvies staat vaak of het beledigen van iets of iemand strafbaar is.

Wie in het buitenland wordt gearresteerd, kan rekenen op consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade in dat land. Zo helpt de ambassade met het vinden van een advocaat. ,,De Nederlandse regering zal nooit ingrijpen in de rechtsgang.’’ De kans dat de overheid een lichtere straf bemiddelt is dus nul.