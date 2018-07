Britse regering in crisis na vertrek ministers: coup tegen May dreigt

In zijn ontslagbrief schrijft Davis dat hij niet meer in de brexitkoers van premier May gelooft, en dat hij denkt dat het de onderhandelingspositie van de Britten verzwakt. Het akkoord van vrijdag had veel weg van een aanzet tot een zachte brexit, en kwam totaal niet overeen met de brexitvisie van zowel Johnson als Davis.

Een coup binnen de Conservatieve partij dreigt. De kans is aanwezig dat er de komende dagen nog meer kabinetsleden de handdoek in de ring zullen gooien. Davis en Johnson behoorden tot een groepje ministers dat voor een harde brexit pleit: hun vertrek zou voor een domino-effect kunnen zorgen.



Al sinds het referendum in 2016 woedt er een burgeroorlog in de partij tussen de brexit-hardliners, een luidruchtige invloedrijke club die zo veel mogelijk banden met de EU willen doorsnijden, en de meer gematigde groep die graag heeft dat de Britten dichtbij de Europese Unie blijven. Het lukt May maar niet om beide vleugels tot elkaar te brengen. In dat licht is deze crisis onvermijdelijk geweest: ze hield haar kaarten lang tegen de borst, maar nu ze eindelijk iets meer duidelijkheid geeft over haar brexitrichting, is de confrontatie in alle hevigheid daar.

Volledig scherm © AP

Leiderschapsverkiezing

Sommige bronnen binnen die partij suggereren zelfs dat er nu een leiderschapsverkiezing aanstaande is. Dat kan niet zomaar: daarvoor moet 48 zittende Conservatieve parlementariërs een brief schrijven waarin ze het vertrouwen opzeggen in May. Er wordt al tijden gespeculeerd over zo’n verkiezing, maar het kwam er tot nu toe niet van.



Veel opstandige conservatieven vinden dat er geen geschikte kandidaat is om May op te volgen, maar de huidige situatie zal de rebellen alleen maar sterken in de mening dat het zo niet langer kan. Nu Johnson en Davis zijn afgetreden, zijn ze eventueel beschikbaar om het tegen May op te nemen in een leiderschapsverkiezing. Vlak na zijn vertrek zei Davis dat hij geen leiderschapsambities had. Dat Johnson die wel heeft, is algemeen bekend. Wie de leiderschapsverkiezing wint, is automatisch de nieuwe premier.



Mocht het komen tot een leiderschapsverkiezing, dan vinden veel leden van de oppositie dat er nieuwe algemene verkiezingen moeten komen, zodat – zo zeggen zij - niet de Conservatieve Partij, maar het volk bepaalt wie de Britten door het brexitproces moet leiden. ,,Als ze niet tot een overeenkomst in haar eigen partij kan komen, moet ze verkiezingen uitschrijven'', zei Labourleider Corbyn dit weekend al.

Kolonie

De voormalige buitenlandminister Boris Johnson vreest dat het Verenigd Koninkrijk op weg is om een kolonie van de Europese Unie te worden. Dat schrijft hij maandag in zijn ontslagbrief aan de Britse premier Theresa May. Volgens Johnson is zijn land 'echt hard op weg naar de status van kolonie'.

,,De droom van een brexit is stervende, verstikt door nodeloze twijfel'', vindt hij. Johnson stelt dat hij hard gevochten heeft om het Britse volk hun zelfbeschikkingsrecht terug te geven en om Groot-Brittannië buiten de Europese economische zone te laten floreren ,,als een open, naar buiten kijkende en globale economie''.

Na het kabinetscompromis van vrijdag rond een 'zachte brexit' lijkt zijn land op weg naar een ,,semi-brexit, met grote delen van de economie nog steeds vastgetekend aan de EU, maar waarop geen enkele controle is vanuit het Verenigd Koninkrijk op dat systeem''.