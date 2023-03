Britse regering gaat bezit van lachgas verbieden

Update Ontslag defensiemi­nis­ter Israël: topdiplo­maat stapt op, betogers breken door barricades bij woning premier

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondagavond zijn minister van Defensie Yoav Gallant ontslagen, nadat die zaterdag forse kritiek uitte op de grootschalige hervormingsplannen van de rechtstaat. In navolging daarvan stapt een Israëlische consul-generaal in New York op en trekken in verschillende steden tienduizenden mensen de straat op. Her en der ontstaan rellen.