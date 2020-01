Britse profvoetballer (25) doodgeslagen bij heftige vechtpartij pub: 'Hij was een groot talent’

Een Britse profvoetballer is gisteravond in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen die hij een dag eerder opliep bij een heftige vechtpartij. De 25-jarige Jordan Sinnott werd bewusteloos op de parkeerplaats van een kroeg gevonden met ingeslagen schedel. Een 27-jarige verdachte is aangehouden.

De in de zevende divisie uitkomende Jordan Sinnott raakte vrijdagavond rond 23.30 uur betrokken bij een vechtpartij tussen acht mannen en vrouwen op de parkeerplaats van Dominie Cross, een kroeg in Retford (Nottinghamshire). Het liep volledig uit de hand: Sinnott zijn schedel werd ingeslagen en hij werd voor dood achtergelaten. Pas enkele uren later werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen niets meer voor hem konden doen.

Hattrick in laatste wedstrijd

Het overlijden van Jordan Sinnott is in de Britse voetbalwereld als een bom ingeslagen. Matlock Town FC, waar de middenvelder in bruikleen speelde, reageert verslagen. ,,Je was niet alleen een voetballer, je was onze vriend en broer”, valt te lezen in een verklaring.

De club, uitkomend in de Premier Divison, de hoogste afdeling van de Northern Premier League, herinnert fans eraan dat hij in zijn laatste wedstrijd een hattrick had gescoord. ,,Je hebt ons ongelooflijke herinneringen gegeven en je eerste hattrick gescoord in je laatste wedstrijd voor de club. Jordan, we houden van je, we missen je en we zullen je nooit vergeten.”

Sprakeloos

Volgens Alfreton Town FC, de club waar hij aanvankelijk onder contract stond, was Sinnott een modelvoetballer en een ‘uitzonderlijk talent’. ,,We zijn bedroefd en uiterst verslagen dat Jordan is overleden. Zijn familie en vrienden waren erbij toen hij zijn laatste adem uitblies. We betuigen hen onze oprechte deelneming in deze zeer trieste tijd. We zullen je nooit vergeten.” De voorzitter van de club, Wayne Bradley, weet niet wat hij moet zeggen. ,,Mijn verdriet is niet in woorden uit te drukken”, twitterde hij gisteren.

Matlock Town en Alfreton Town hebben allebei besloten om dit weekend niet in actie te komen. Jordan, die zijn jeugdopleiding bij Huddersfield genoot en in 2013 zijn debuut in het profvoetbal maakte in de FA Cup tegen Leicester, was de zoon van Lee Sinnott, een voormalig profvoetballer van onder andere Crystal Palace. Hij was erbij toen zijn zoon in het ziekenhuis kwam te overlijden.

Moord