Britse premier Truss: We zijn verslagen door overlijden koningin Elizabeth

,,We zijn allemaal verslagen door het nieuws’’, begon ze haar speech. ,,Ons land is gegroeid en tot bloei gekomen onder haar. Zij was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië werd gebouwd. Groot-Brittannië is dankzij haar het geweldige land dat het nu is.’’ Net als voor vele Britten was Elizabeth voor Truss een inspiratie. ,,Haar geest zal blijven.’’ Het is pas de derde werkdag voor premier Truss. Afgelopen dinsdag werd ze nog door koningin Elizabeth officieel gevraagd de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden.