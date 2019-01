Britse premier May sprak met Rutte en Merkel over brexit

De Britse premier Theresa May heeft vandaag met haar Nederlandse ambtsgenoot Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegd over de brexit. Dat heeft een woordvoerster van May gezegd.

Wat er precies gezegd is, is niet bekend. De woordvoerster zei dat de Britse premier ook sur weekend met EU-leiders gaat praten over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

De deal voor de brexit, voor het vertrek van de Britten uit de Europese Unie op 29 maart, die May presenteerde werd dinsdagavond met een ruime meerderheid weggestemd. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse Lagerhuis tegen het plan, terwijl 202 vóór waren. Sindsdien zit ze muurvast.

In een poging de impasse te doorbreken, is May druk in gesprek met de Britse parlementariërs die het akkoord verwierpen. Inzet: een meerderheid in het parlement voor een alternatief brexitplan.

Rutte zei woensdag dat Londen wat hem betreft respijt kan krijgen om alsnog een brexitdeal door het Britse parlement te loodsen. ,,Maar dan moeten ze wel een idee hebben hoe ze het dan willen oplossen’’, meent Rutte. ,,Als we nog een paar maanden langer in dit cirkeltje blijven draaien’’, heeft uitstel volgens de premier geen zin.

Grootste probleem

Mays grootste probleem is dat de 432 parlementariërs die tegen haar akkoord stemden sterk van mening verschillen over hoe het verder moet. Een no deal, een tweede referendum, nieuwe verkiezingen, de huidige deal aanpassen: al die opties hebben steun van groepen parlementariërs. Het scenario waar nu veel over wordt gespeculeerd, is een nieuwe deal of een sterk aangepaste versie van de deal die er nu ligt. Daarin zouden de Britten na uittreding in de douane-unie blijven, en misschien zelfs in de interne markt: een zachtere brexit. Het lidmaatschap van de douane-unie heeft May tot nu altijd uitgesloten, een van haar beruchte rode lijnen. Maar ze zit nu in zo’n lastig parket dat ze mogelijk toch moet zwichten als blijkt dat dat haar een meerderheid kan opleveren in het parlement.