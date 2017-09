Britse politie arresteert elf rechts-extremisten

De leeftijd van de mannen varieert van 22 tot 35 jaar. Martin Snowden, hoofd van de lokale antiterreureenheid, veroordeelde National Action in een reactie na de arrestaties tegenover The Guardian. ,,Degenen die zich sterk maken voor extreemrechtse standpunten proberen onze samenleving te verdelen en haat te verspreiden. Dit dulden wij niet. Wie dat doet, moet voor de rechter worden gebracht.''



National Action geldt als neonazistisch en werd eind december door de regering tot terroristische groep bestempeld. Een van de redenen voor het verbod van de beweging was dat de groep lof had voor de moord in juni 2016 op de Labour-parlementariër Jo Cox. Cox werd in de aanloop naar het referendum over de brexit vermoord door een man met ultrarechtse denkbeelden. Die zit nu levenslang vast.



Leden van National Action zouden in het geheim bij elkaar komen. Eerder deze maand zijn drie mannen opgepakt onder wie twee militairen. Ze worden ervan beschuldigd lid te zijn van de organisatie. De Britse politie verdenkt hen terreuraanslagen voor te bereiden.