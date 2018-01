Britse partij UKIP in crisis door racistische ex-vriendin partijleider

Zijlstra bezorgd over Turkse inval in Syrië

18:18 Nederland is bezorgd over de Turkse inval in Syrië. Die kan de strijd tegen Islamitische Staat (IS) schaden, aldus minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Als dat nodig is, zal hij de kwestie aankaarten bij de NAVO.