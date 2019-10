Britse ‘monstermoeder’ vermoordde twee zoons en wilde nog vier eigen kinderen doden

Volgens justitie deelde het ‘monstermoeder’ - zo wordt ze in haar vaderland inmiddels genoemd - tien maanden voor de dood van haar zoons op Facebook de volgende tekst: ‘moord lijkt op chips eten, je kan niet na eentje stoppen’. Ook plaatste ze een afbeelding van Magere Hein met een bebloede zeis en daarbij de woorden ‘ik ben niet gemeen, maar ben het wel zat dat er met me wordt gesold'. Bij een soortgelijke foto schreef de vrouw met uitroeptekens: ‘Ik kom jullie achterna’. Het OM weet het na de vondst van de heftige beelden zeker: Sarah Barrass speelde al veel langer met gedachten om Tristan, Blake en hun vier broertjes en zusjes te doden.



De vrouw moordde, zo is inmiddels gebleken, niet alleen. Ze spande samen met familielid Brandon Machin (37). De twee hebben inmiddels bekend de jongens van het leven te hebben beroofd. In de rechtbank, waar de macabere zaak inhoudelijk werd behandeld, huilde Barass tranen met tuiten toen ze met de schokkende feiten werd geconfronteerd. Haar partner in crime Machin hoorde alles onbewogen aan.



De man en vrouw mochten om onbekende redenen niet naast elkaar zitten in het gerechtshof. Volgens aanwezige journalisten zochten de twee geen oogcontact, waaruit met een slag om de arm door de Britse tabloid Mirror wordt afgeleid dat Barass mogelijk doodsbang is voor Machin. ,,Mogelijk stond ze onder invloed van hem en handelde wellicht in zijn opdracht of onder dwang.”