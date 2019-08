Britse moeder van drie kinderen in brand gestoken terwijl ze sliep

update Britse tiener Nora Quorin verhonger­de in jungle Maleisië

11:13 De Frans-Britse tiener Nora Quorin (15), die eergisteren na een vermissing van tien dagen levenloos werd aangetroffen in een vrijwel ontoegankelijk moerasgebied in de buurt van een resort in Maleisië, is in de jungle verhongerd. Dat heeft een autopsie van 12 uur uur door vier lijkschouwers uitgewezen. De artsen die het stoffelijk overschot onderzochten sluiten een misdrijf uit. Dat is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Maleisië.