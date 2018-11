Britse minister van Financiën: Deal is economisch minst schadelijke brexit

Hammond waarschuwde dat er ook naar andere aspecten van de brexit moet worden gekeken zoals ,,een politiek verzoeningsproces om ons land weer te verenigen, want landen die diep verdeeld zijn, zijn geen succesvolle landen''. Morgenochtend willen 27 leiders van de Europese Unie, inclusief de Britse premier Theresa May, hun handtekening zetten onder de akkoorden over het vertrek van de Verenigd Koninkrijk uit de unie en over hoe hun toekomstige relatie er uit zou moeten zien. Het Britse koninkrijk zou dan eind maart volgend jaar formeel geen lid meer zijn.

Gibraltar

Alleen de Spaanse premier Pedro Sánchez wil de bestaande tekst niet onderschrijven. Hij herhaalde op bezoek in Cuba dat hij blijft bij zijn eis dat duidelijk wordt vastgelegd dat het lot van de Britse kroonkolonie Gibraltar een kwestie is die Madrid samen met Gibraltar en Londen moet regelen. Die mag niet worden 'meegenomen' in de Brits-Europese afwikkeling van de brexit.



Sánchez klaagde recent nog dat alles in de tekst wat betrekking op Gibraltar kan hebben, gesteld is in duistere en verraderlijke bewoordingen. Volgens waarnemers staat er nu nog niets over Gibraltar in de lijvige 'scheidingsakte' of de relatief beknopte politieke intentieverklaring over de toekomstige relatie.