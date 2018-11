Britse minister van Brexitzaken treedt af

Wat er precies op tafel ligt is nog niet helemaal duidelijk. Het bijna zeshonderd pagina’s tellende document, juridisch en zeer ingewikkeld, is gisteravond vrijgegeven. Wel is bekend wat de drie grootste discussiepunten zijn: de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de rechten van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (en andersom) en de hoogte van het bedrag dat de Britten moeten terugbetalen bij hun vertrek.



Het allerbelangrijkste punt, en ook het meest ingewikkelde, is de grens. Noord-Ierland is deel van het VK, terwijl Ierland een EU-lidstaat is. Dankzij het vredesakkoord van 1998, dat een eind maakte aan de burgeroorlog daar, zijn de grensposten verdwenen. Nu wordt de 500 kilometer lange grens ineens een buitengrens van de EU. En omdat de EU graag wil weten wie en wat er naar binnen komt, moet er gecontroleerd worden. De angst voor nieuw geweld is echter zo groot dat niemand die grensposten terug wil. Maar ja, wat dan?



Volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier komt er in elk geval geen harde grens. Daar zijn al ideeën over en daar gaat alles aan gedaan worden. Ze nemen er zelfs extra de tijd voor, tot juli 2020. Als ze er dan nog niet uit zijn, verlengen ze de overgangsperiode en in geval van nood blijft Noord-Ierland uiteindelijk zowel in een douane-unie met het VK als met de EU. Maar dat is een ingewikkelde en omstreden oplossing die eigenlijk niemand wil. Al helemaal niet de fanatieke Brexiteers die het liefst helemaal niks meer te maken willen hebben met al die EU-regels. Of zoals een woedende Boris Johnson eergisteren zei: ,,Zo blijven we een vazalstaat.”