Britse minister: Brexit gaat mogelijk helemaal niet door

Het Lagerhuis dreigt de zwaarbevochten brexitdeal van premier Theresa May dinsdag weg te stemmen, waardoor een chaotisch vertrek uit de EU dreigt. Hunt zei tegen de nieuwszender Sky dat het parlement ‘hard zijn best zal doen’ om een ‘verlammende’ no-deal-brexit te voorkomen.



,,Het grote risico is dat we niet echt leveren waarvoor de mensen hebben gestemd'', zei Hunt tegen Sky. Het is de eerste keer dat een minister aangeeft dat een vertrek uit de EU kan worden geblokkeerd. Ook de twee sponsors, miljardair Peter Hargreaves en hedgefondsmanager Crispin Odey, zeggen te verwachten dat Groot-Brittannië in de EU blijft.



May en de leiders van de Europese Unie zetten vorige jaar hun handtekeningen onder het brexitakkoord. Maar om wettelijk geldig te worden, moet ook het Britse parlement ermee akkoord gaan. Dat gaat waarschijnlijk mislukken; zelfs binnen haar eigen Conservatieve partij hebben veel politici weinig goeds over het akkoord te zeggen.