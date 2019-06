Britse minister baant weg voor uitlevering van Julian Assange aan VS

Spioneren

Assange hield zich sinds juni 2012 schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. Ecuador bood hem zeven jaar lang onderdak, maar maakte daar in april van dit jaar een einde aan. Volgens de ambassade zou hij vanuit daar andere landen bespioneren en zich misdragen in het consulaat. Beelden van Assange op een skateboard doken op via internet.



,,We kunnen het niet toestaan dat ons huis, dat we hebben opengesteld, wordt gebruikt voor spionage. Daarmee schendt hij de asielvoorwaarden’’, zei president Moreno over Assange. De Britse politie arresteerde de WikiLeaks-voorman en klokkenluider toen hij eruit werd gezet. Een Britse rechter veroordeelde hem tot 50 maanden cel, wegens het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating in 2012.



Volgens WikiLeaks is Assange in de weken dat hij nu in de gevangenis zit, dramatisch veel gewicht verloren en is zijn gezondheid, die al niet geweldig was, verder achteruitgegaan. VN-rapporteur Nils Melzer trok, op eigen titel, de conclusie dat Assange door zijn tegenstanders jarenlang zodanig is geïsoleerd, vernederd, geïntimideerd en belasterd, dat het neerkomt op psychische marteling.