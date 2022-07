Britse media: Sunak en Truss willen als premier omstreden Rwanda-plan uitbreiden

crisis italië Premier Draghi dient wéér ontslag in na doodsteek coalitie­par­tij­en bij stemming

De Italiaanse premier Draghi dient alsnog zijn ontslag in nadat drie coalitiepartijen vanavond opnieuw indirect het vertrouwen hebben opgezegd in hem. Hij heeft de vertrouwensstemming in de senaat dan wel gewonnen, drie van zijn regeringspartijen onthielden zich van stemmen. Zo kan Draghi niet werken, vindt hij, en dus is het genoeg geweest.

20 juli