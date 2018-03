Britse lerares die jongeren in achterstandswijken helpt wint miljoen euro

Het verhaal van de Grieks-Britse Zafirakou is bijzonder. Twaalf jaar geleden begon ze als lerares op een middelbare school in een achterstandswijk in Londen. De buurt staat bekend om het hoge aantal moorden. De kinderen in haar klassen komen uit arme gezinnen en zijn eenvoudige prooien voor gewelddadige bendes.



Maar lerares Andria Zafirakou heeft er binnen de school voor gezorgd dat de leerlingen veilig waren. Dat meer scholieren uit handen blijven van de gewelddadige gangs. Ze begon relaties op te bouwen met de leerlingen. De tieners kregen een plek waar ze met hun problemen terecht konden. ,,En doordat ze zich veilig voelden op school, kregen ze ruimte om beter te gaan leren,’’ vertelt ze.



Op de school van Zafirakou zitten leerlingen met tientallen verschillende achtergronden. Ze spreken de Engelse taal soms niet als ze in de klas komen, hebben thuis geen rustige plek om hun huiswerk te doen en moeten vaak voor andere kinderen in hun gezin zorgen. Daarom is deze middelbare school in Brent hele dagen open. De leerlingen kunnen er al vroeg terecht om te ontbijten, huiswerk te maken, maar ook voor activiteiten zoals sportieve of creatieve workshops.

Als de winnende lerares het idee heeft dat er iets loos is thuis, gaat ze bij het gezin op bezoek om te praten. ,,Ik wil alle leerlingen laten zien dat ze iets kunnen bereiken. Dat het niet uitmaakt waar ze vandaan komen. Ik heb leerlingen die nu games ontwerpen of die kledingontwerper zijn geworden, maar er is ook een oud-leerling een collega geworden,’’ beschrijft ze.



Omdat de hele buurt profiteert van de leerlingen die naar school gaan in plaats van in de criminaliteit belanden en de Britse daaraan bijdraagt, gaat ze met een miljoen dollar naar huis. Die mag ze gebruiken om de omstandigheden van haar leerlingen verder te verbeteren, maar ook om haar werkwijze op meer plekken in de wereld te verspreiden.

