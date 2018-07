Britse kraamverzorgster verdacht van moord op acht pasgeborenen

Prangende vragen

Ian Harvey, medisch directeur van het ziekenhuis, zei in een verklaring: ,,We blijven Cheshire Police ondersteunen met het lopende onderzoek. Het was voor ons geen gemakkelijke beslissing om haar te vragen de zaak te onderzoeken. Maar we moeten alles doen wat we kunnen om te begrijpen wat er is gebeurd en de antwoorden krijgen op de prangende vragen van de nabestaanden en van onszelf. Ons ziekenhuis beschikt over een Speciale Zorg-babyeenheid en we hebben er alle vertrouwen in die veilig is om in haar huidige vorm door te gaan.''