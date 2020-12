Britse journalisten: Niemand kan alibi prins Andrew voor verkrachting bevestigen

De Britse krant The Daily Mail onderzocht de gebeurtenissen op 10 maart 2001, de dag waarop de toen 17-jarige Virginia verkracht zou zijn door prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth. De prins beweert dat hij vanaf vier uur 's middags een feestje bijwoonde in het Pizza Express-restaurant in Woking, Engeland.

Het wekte verbazing dat hij zich de details van een feestje achttien jaar na de feiten zo duidelijk kon herinneren. ,,Nee, dat is normaal”, zei Andrew vorig jaar in een voor hem rampzalig verlopen interview met de BBC. ,,Want het is geen gewoonte van mij om naar een pizzarestaurant in Woking te gaan. In mijn hele leven ben ik nog maar een paar keer in Woking geweest, en ik herinner me dat nog heel goed.”

Volledig scherm Virginia Roberts zegt verkracht te zijn door de Britse prins Andrew. © AFP

Manicure

De Daily Mail gaat daar echter niet mee akkoord. ‘We ontdekten dat hij helemaal geen feestje bij Pizza Express bijwoonde. Sterker nog: hij had een manicure gepland op die bewuste dag. Dat blijkt uit de persoonlijke agenda van de koninklijke familie.’ De meisjes die door Jeffrey Epstein werden ingeschakeld als seksslaven, deden hun ‘job’ vaak onder de dekmantel van schoonheidsspecialiste of masseuse.

‘Bovendien beweerde prins Andrew dat hij die avond doorbracht met zijn dochter, prinses Beatrice, maar zij kan zich naar eigen zeggen helemaal geen feestje bij Pizza Express herinneren’, vervolgt de krant. ‘De koninklijke beveiligingsagent die op 10 maart 2001 bij Andrew was, en zijn alibi dus zou kunnen bevestigen, is volgens het koningshuis gestorven. Werknemers die van dienst waren in het huishouden van de prins, herinneren zich naar eigen zeggen niets van dat weekend. Andrew heeft dus niemand die zijn verhaal kan bevestigen. En dat betekent dat hij helemaal geen alibi heeft.’

De lokale politie en de FBI hebben nog niet gereageerd op de nieuwe informatie van de Daily Mail.

Driemaal seks

Virginia Roberts Giuffre zei vorig jaar in een interview met de BBC dat ze in 2001 werd ‘verhandeld’ door de beruchte zedendelinquent wijlen Jeffrey Epstein en driemaal seks had met prins Andrew, waarvan één keer in Londen.

Epsteins compagnon Ghislaine Maxwell zou Giuffre hebben meegenomen naar een nachtclub, waar de prins haar vroeg om met hem te dansen. ,,Hij is de meest afschuwelijke danser die ik ooit in mijn leven heb gezien”, zei Giuffre. ,,Zijn zweet was alsof het haast overal regende.’’

Na de club kreeg Giuffre naar eigen zeggen instructies gekregen van Maxwell dat ze voor Andrew hetzelfde moest doen als wat ze voor Epstein deed. Ze zegt dat ze later die avond seks hebben gehad in het huis van Maxwell. ,,Dit is geen smerig seksverhaal. Dit is een verhaal over mensenhandel, een verhaal over misbruik en een verhaal over jullie koningshuis’’, aldus de Amerikaanse Giuffre.