Britse jihadbruid wil naar Nederland komen

De Britse jihadbruid Shamima Begum hoopt op een verblijfsvergunning in Nederland. De 19-jarige vrouw kreeg onlangs te horen dat haar Britse nationaliteit is ontnomen. Vier jaar geleden vertrok ze met twee medescholieren naar Syrië. Daar trouwde ze met de Nederlandse jihadist Yago R., die zou zijn gearresteerd door Koerdische strijders.

,,Mijn man komt uit Nederland en hij heeft familie daar’’, liet Begum vanuit het Koerdische kamp waar ze gevangen wordt gehouden, weten in gesprek met het Britse ITV. In Engeland is veel ophef ontstaan over Begum. ,,Misschien kan ik in Nederland een verblijfsvergunning vragen. Als mijn man naar de Nederlandse gevangenis wordt gestuurd, kan ik daar wachten tot hij vrij is.’’

Yago R. uit Anrhem verblijft al sinds oktober 2014 in het strijdgebied. Hij is in Nederland afgelopen zomer bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie. Twee weken geleden ontvluchtte het stel IS-gebied. Ze trouwden in 2015 en kregen samen drie kinderen, waarvan er twee recent zijn overleden.

Onderdrukking

Begum liet eerder in een interview met het Britse dagblad The Times al weten dat ze van gedachten is veranderd over IS. ,,Er was zoveel onderdrukking en corruptie dat ze niet verdienen om te winnen. Ik weet dat iedereen van alles van me denkt in Engeland. Maar ik wil alleen maar naar huis komen voor mijn kind.’’