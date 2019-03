Britse jihadbruid (19) van Arnhemse terrorist ‘op de vlucht met baby’

Shamima Begum, een 19-jarige Britse jihadist, is verdwenen uit het Syrische kamp waar zij de afgelopen maanden verbleef. Ook haar paar weken oude baby is weg uit het kamp. Dat meldt de advocaat van haar familie aan The Independent . Begum trouwde enkele jaren geleden in het kalifaat met de in Arnhem opgegroeide jihadist Yago R. (26).

Die 19-jarige tienermoeder is al een paar dagen verdwenen uit het Syrische Al-Holkamp, in het noorden van het land. Volgens Tasnime Akunjee (de advocaat van haar familie) komt dat omdat de vrouw zich in het kamp niet veilig voelde. Zij en haar pasgeboren zoontje Jerrah zouden met de dood zijn bedreigd.

Diverse Britse media berichten vandaag verschillend over haar verdwijning. Zo zegt The Independent dat ze is ‘verwijderd’ uit het kamp en nu in een ander kamp verblijft, terwijl The Mirror beweert dat de tiener zelf haar biezen heeft gepakt en met baby en al is weggelopen. Sindsdien zou niets meer van haar zijn vernomen. De Britse autoriteiten doen voor zover bekend geen mededelingen over de zaak. Ook zouden ze geen onderzoek doen naar de verblijfplaats van Begum, een dochter van ouders die in hun tienerjaren Bangladesh ontvluchtten.

Begum is veelbesproken in Groot-Brittannië omdat ze met haar kind wil terugkeren naar haar geboorteplaats Londen, terwijl de Britse identiteit haar is ontnomen. Ook heeft ze aangeven dat wanneer ze niet naar Engeland mag komen, ze dan wil proberen in Nederland asiel te krijgen omdat haar man daarvandaan komt.

Dat zal niet gebeuren, zegt de Arnhemse burgemeester Marcouch. ,,Ik ga daar niet over, maar ik denk niet dat ze zich in Arnhem of ergens anders in Nederland kan vestigen.’’ Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen mag je geen terroristische misdrijven hebben begaan. Wonen in het kalifaat valt daar onder. Yago is onder voorwaarden overigens wel weer welkom in Arnhem, zei burgemeester Marcouch eveneens.

Volledig scherm Shamima Begum, hier als tiener voor haar vertrek naar Syrië. © AFP

Yago R.

Begum ontmoette Yago R. in 2015 toen ze op 15-jarige leeftijd met twee schoolvriendinnen naar Syrië vertrok, waar ze zich aansloot bij terreurorganisatie Islamitische Staat. Bij aankomst werd ze binnen tien dagen uitgehuwelijkt aan de Nederlandse jihadist Yago R.

R. (inmiddels 26) is geboren in Arnhem. Hij groeide met zijn zus op in de wijk De Laar-West in Arnhem-Zuid. De hoekwoning van zijn ouders is de afgelopen week belaagd door Britse journalisten. ,,Ik heb er wel acht aan de deur gehad sinds vorige week vrijdag’’, zei een buurvrouw eerder, die verder niets wil zeggen over Yago en zijn familie.

Yago is een bekeerling met Nederlands-Indonesische ouders. In het najaar van 2014 verdween hij naar Syrië, 23 jaar oud, om te vechten voor Islamitische Staat. Hij stuurde zijn familie foto’s van zichzelf in een militair uniform en zei soldaat te zijn ‘aan de goede kant’, zo bleek vorig jaar tijdens zijn rechtszitting. Daar werd hij bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Sinds maart 2016 staat hij op de nationale terrorismelijst en zijn zijn banktegoeden bevroren. Waar Yago op dit moment verblijft, is niet bekend. Hij is in elk geval niet bij zijn Britse vrouw.

De familie van zijn tienerbruid heeft de Britse regering gevraagd het mogelijk te maken dat hun dochter en hun kleinzoon kunnen terugkeren. Volgens hen zal zij in haar thuisland verantwoording afleggen voor haar daden. De jonge vrouw heeft naast haar pasgeboren zoontje nog twee kinderen. Deze zijn allebei in het kalifaat overleden.