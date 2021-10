Britse Hoge Raad beslist over lot ‘suïcidale’ WikiLeaks-oprichter Julian Assange

Assange, door zijn volgelingen gezien als een strijder van het vrije woord, is omstreden. Hij vroeg succesvol asiel aan bij de ambassade van Ecuador, nadat twee Zweedse vrouwen hem beschuldigden van aanranding en verkrachting. Toen het Zuid-Amerikaanse land in april 2019 de steun aan hem introk, werd hij gearresteerd. Een Britse rechter veroordeelde hem tot 50 weken cel voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht.



In afwachting van zijn mogelijke uitlevering aan de VS zit Assange in Belmarsh Prison. Rebecca Vincent van organisatie Reporters without Borders vraagt de Amerikaanse regering van Joe Biden om de zaak te laten vallen. ,,Om aan deze hel een einde te maken”, zei ze. Zijn partner en advocaat Stella Morris roept de Hoge Raad op om het recht te laten zegevieren: ,,Wat moet er gebeuren om Julian vrij te krijgen?”



De Hoge Raad neemt vier tot zes weken de tijd om zich te beraadslagen over het lot van Assange, die volgens psychiaters suïcidaal is. Als de rechters in zijn voordeel beslissen en hij vrijkomt, dan wacht een ander probleem. Morris, moeder van twee van zijn kinderen: ,,Een land zoeken waar we veilig zijn.”