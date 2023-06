Britse hertogin Sarah Ferguson heeft borstkanker

De ziekte werd ontdekt toen Ferguson (63) een routineonderzoek aan haar borsten, een mammografie, onderging. ,,Daarna werd haar geadviseerd een operatie te ondergaan, die is succesvol uitgevoerd", stelt de woordvoerder tegen Sky News. ,,De hertogin krijgt nu de beste medische zorg en haar dokters zeggen dat de vooruitzichten goed zijn.” Ferguson stelt ook ‘heel dankbaar te zijn dat de kanker werd opgemerkt bij een reguliere controle'. De hertogin had zelf geen klachten. ,,Het laat het belang van deze controles zien.”

Sarah Ferguson trouwde in 1986 met prins Andrew. Andrew is het derde kind van de toenmalige koningin Elizabeth en daarmee de jongere broer van de huidige koning Charles. Ferguson was in eerste instantie populair bij het Britse volk en kreeg de bijnaam Fergie. In 1992 gingen Sarah en Andrew uit elkaar. Het stel heeft twee kinderen.