Britse gevangenisminister wil van korte celstraffen af: ‘Doen meer kwaad dan goed’

Code rood: Alpen krijgen pak sneeuw van mogelijk anderhalve meter

15:06 Vakantiegangers opgepast! De sneeuwval in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is nog niet van de baan. De komende dagen valt er in de Alpen opnieuw een dik pak sneeuw, mogelijk wel een anderhalve meter. De Oostenrijkse meteorologische dienst heeft de waarschuwing voor de komende dagen in delen van het land verhoogd van oranje naar rood.