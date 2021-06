Britse ‘coronaminister’ onder vuur over ‘affaire’ met adviseur, die hij zelf had aangesteld

Biden wil fors in politie investeren om vuurwapen­ge­weld terug te dringen

24 juni De Amerikaanse president Joe Biden wil fors investeren in het politieapparaat om zo het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten te bestrijden. De federale overheid stelt middelen beschikbaar aan Amerikaanse staten, die daarmee meer agenten in kunnen zetten in gebieden waar veel criminaliteit voorkomt. Daarnaast belooft de president achter illegale wapenhandelaren aan te gaan.