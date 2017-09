Britse Caitlin werd als tiener door 'duizenden mannen' verkracht

Volledig scherm Het boek van Spencer: Please let me go © Caitlin Spencer Spencer hield aan de verkrachtingen elf zwangerschappen over. Zeven eindigden met een abortus, twee met een miskraam. Twee meisjes zijn wel levend ter wereld gekomen.



Inmiddels is de zaak in het Engelse Newcastle losgebarsten: 278 slachtoffers in totaal, sommige verkrachte meisjes waren slechts dertien jaar. Achttien verdachten moeten zich verantwoorden voor de rechter.



,,Zo weinig? Dat kan niet. Die bendes zijn sowieso veel groter", zegt Caitlin. ,,Ik weet niet hoeveel mannen mij verkracht hebben, maar het moeten er duizenden geweest zijn. Ik zie nog heel wat belangrijke daders opduiken in mijn buurt. Veel van hen rijden met een taxi. Ik heb met eigen ogen gezien hoe één van hen kinderen oppikte bij een school. Zij lopen onbezorgd rond, ik kan me nooit meer vrij voelen."

Politicus

Caitlin -niet haar echte naam overigens- was slechts veertien jaar toen ze in de klauwen van voornamelijk Pakistaanse pooiers viel. Ze kan uiteraard geen namen plakken op alle gezichten die haar misbruikt hebben, maar ze weet wel dat één iemand uit de lokale politiek komt. ,,Ik was geschokt dat iemand met een invloedrijke positie zoiets doet. En boos natuurlijk, want hij lijkt onaantastbaar."

Quote Ik heb met eigen ogen gezien hoe één van hen kinderen oppikte bij een school Caitlin Spencer Heel wat slachtoffers worden normaal gezien uit kindertehuizen geplukt, maar dat was bij Caitlin niet het geval. Zij leefde samen met haar jongere broer in het huis van haar ouders. ,,Maar omdat ze veel aan het werk waren, hebben ze de signalen gemist", weet Caitlin.

'Ik voelde me zo smerig'

Quote Ik legde de schuld bij mezelf Caitlin Spencer De ellende begon toen het meisje een advertentie voor modellen zag staan. Jong en naïef als ze was, belde ze het nummer. Een man vroeg of hij mocht langskomen om foto's te nemen. ,,Ik dacht dat dat normaal was."



De man dwong haar om naar boven te gaan en uit de kleren te gaan. Daarna verkrachtte hij haar. Caitlin was te verlamd om te reageren. Toen hij vertrok, zei hij dat hij nog contact zou opnemen. Ze kreeg ook de niet mis te verstane boodschap dat ze hier met niemand over mocht praten.



,,Ik heb een bad genomen en daarna mezelf opgesloten in mijn kamer. Ik voelde me zo smerig. Ik kon mijn familie niet onder ogen komen. Ik legde de schuld bij mezelf."

Dagboek

Enkele dagen later liet de man weten dat hij haar zou komen oppikken. Weigeren was geen optie, daar was ze te bang voor. ,,Ik herinner mij die allereerste keer dat ik verkracht werd door een 'klant' nog goed. Hij was een oudere Aziaat met een gezin. Overal zag ik foto's van zijn vrouw en kinderen."

Quote Ik heb een bad genomen en dan mezelf opgesloten in mijn kamer Caitlin Spencer

Het ritme werd verhoogd naar één à twee klanten per dag. ,,Als ik het aan iemand zou vertellen, zouden ze me vermoorden of het huis in brand steken."

Caitlin werd dat eerste jaar nog zwanger, condooms werden immers nooit gebruikt. Even leek er hulp op komst, toen haar moeder de stille noodkreet in haar dagboek vond. De politie werd op de hoogte gebracht, maar liet haar met nog een groter trauma achter.

'Agent leek heel kwaad op mij'

,,De agent die langskwam, leek heel kwaad op mij. Hij stelde heel intieme en ongepaste vragen. Ik vroeg hem om te stoppen, maar hij antwoordde dat hetzelfde scenario mij in de rechtbank te wachten zou staan. En als ik durfde getuigen, zou niemand mij beschermen. Dat is de reden waarom ik toen die stap niet gezet heb. Mijn moeder kreeg te horen dat ik bekend stond als hoertje en dat ik er vanzelf wel mee zou stoppen."

Quote Ze wilden dat we verslaafd raakten, zo hadden ze nog meer controle over ons Caitlin Spencer

Haar ouders helpen haar nu met de opvoeding van haar dochters, maar in die tijd lieten ze haar in feite aan haar lot over. ,,Omdat die kerels maar bleven opduiken, regelden ze voor mij een plek in een studentenhuis in de buurt. Zo wilden ze mijn kleinere broer beschermen, maar dat betekende dus wel dat ik er alleen voorstond. Het is gemakkelijk om alle schuld nu in hun schoenen te schuiven, maar ik snap de lastige positie waarin ze zaten. Wat konden ze nog doen als zelfs de politie niet wilde helpen?"

Verslaafd

Caitlin werd doorverkocht aan andere pooiers en moest soms ook groepsverkrachtingen doorstaan. ,,Op fysiek vlak had ik enorm veel pijn. Soms kon ik mezelf ervoor afsluiten, maar dat lukte niet altijd."

Tijdens seksfeestjes gebeurde het dat meisjes 'doorgegeven' werden. Bendeleden verplichtten haar ook om alcohol en drugs te nemen. ,,Ik weet maar half wat ik toen allemaal ingeslikt heb. Ze wilden dat we verslaafd raakten, zo hadden ze nog meer controle over ons. Ik werd een 'blanke 'bitch genoemd en soms bedreigden ze me met een mes." Sommige kerels filmden haar ook tijdens een verkrachting, beelden die nu nog steeds online terug te vinden zijn.

Band

,,Een band creëren met mijn dochters was lastig omdat hun vaders monsters geweest waren. Maar nu zie ik ze oprecht graag, het lukt me om het onderscheid te maken met de horror die ik meegemaakt heb. Soms vragen ze naar hun vader, maar die waarheid wil ik liever nooit vertellen."

Quote Die mannen vinden het oké om meisjes die geen moslima zijn te verkrachten Caitlin Spencer

Het misbruik zou tot 2013 standhouden. De bendeleden eisten op dat moment dat ze ook zelf jonge meisjes in de val zou lokken, maar dat weigerde ze te doen. Toen zelfs haar oudste dochter slachtoffer dreigde te worden, was voor haar de maat vol. Ze vond de moed om te vluchten en legde contact met een nicht in Australië, die ze alles vertelde. Caitlin mocht meteen met haar twee kinderen afreizen naar Down Under, maar na zeven maanden moest ze vanwege problemen met haar visum terug naar Engeland.

Prioriteit

In september 2014 werd Caitlin officieel geregistreerd als slachtoffer van mensenhandel. ,,Moderne slavernij is een prioriteit voor ons geworden, en dat is terecht", legt de directeur van de Britse National Crime Unit uit. ,,Hoe meer we er ons in verdiepen, hoe meer we beseffen dat er nog véél meer slachtoffers zijn. Dat aantal wordt in ons land zwaar onderschat."

Quote Waar blijft de steun van politie en gerecht? Ik ben verontwaardigd Caitlin Spencer

In 2015 gaf Caitlin een toespraak in het Hogerhuis . Ze vertelde daar onder meer hoe de professionele hulpdiensten haar al die tijd in de steek gelaten hebben. ,,Die mannen vinden het oké om meisjes die geen moslima zijn te verkrachten", sprak ze. ,,Britse meisjes moeten op dit moment alle horror doorstaan die ik meegemaakt heb. Die moslims horen achter tralies thuis."

'Onbetrouwbare getuige'

Caitlin wist zo'n tachtig bendeleden via Facebook te identificeren. Ze leek een sterke zaak in handen te hebben, maar vorig jaar volgde een nieuwe teleurstelling: het DNA-bewijs was naar verluidt niet sterk genoeg en de 'gaten' in haar geheugen -een gevolg van de posttraumatische stressstoornis waar ze aan lijdt- maakten van haar een onbetrouwbare getuige.