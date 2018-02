Britse bolletjesslikker weigert al weken naar de wc te gaan

Trumps vertrouweling Rob Porter stapt op

7 februari Een vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag zijn ontslag aangeboden na een onthulling in The Daily Mail. Het Britse blad schreef op zijn site dat Rob Porter, die in de staf van het Witte Huis werkzaam is als secretaris, twee ex-vrouwen emotioneel en fysiek heeft mishandeld. Hij ontkent die beschuldigingen maar vindt het toch verstandiger om op te stappen.