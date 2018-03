Britse agent die vergiftigde ex-spion te hulp schoot is zelf weer aanspreekbaar

Zijn toestand blijft echter zorgwekkend, zei de Engelse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd vandaag. De agent was als eerste aangekomen bij de Skripals, die bewusteloos werden aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury.



,,Ik heb vanochtend van het hoofd van antiterreureenheid vernomen dat de agent weer praat met, en reageert, op mensen'', zei Rudd. ,,Hij is van de intensieve zorg af, maar dat wil niet zeggen dat zijn situatie niet meer kritiek is.'''