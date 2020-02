Britse (36) wilde ‘veel moorden’ plegen met aanslag op kathedraal Londen, bedreigde ook Nederland

De 36-jarige Safiyya Amira Shaikh uit Hayes, een buitenwijk van Londen, zocht contact met mensen die explosieven konden maken en bezocht haar beoogde doelwit. De vrouw is een aanhanger van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Shaikh, die geboren werd als Michelle Ramsden, zag eerder ook een hotel als mogelijk doelwit. Voor haar arrestatie in oktober bouwde de vrouw een relatie op met twee undercoveragenten, die zich voordeden als moslimextremisten.

‘Veel moorden’

In de Telegram-groep GreenB1rds waarvan Shaikh vermoedelijk een van de beheerders was, onder haar pseudoniem Al-Amriki werden ook bedreigingen geuit tegen Nederlandse doelwitten. Zo ging er vorig jaar zomer een gefotoshopte afbeelding rond waarin de St Vituskerk in Hilversum in vlammen op ging. ‘We zijn gekomen om jullie af te slachten', stond erbij. De omgeving van de kerk werd twee weken later ontruimd toen er een verdachte koffer werd aangetroffen. Er bleek niets aan de hand.

GreenB1rds

In Nederland worden inmiddels zeker twee mensen vervolgd die in het betreffende Telegram-account actief zouden zijn geweest: een vrouw uit Uithoorn en een man uit Maastricht. Het GreenB1rds-kanaal werd ook genoemd in het laatste Dreigingsniveau-rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat meldde dat er op de dag dat het boerkaverbod van kracht ging een bedreiging tegen Nederland werd geplaatst.



In 2007 bekeerde Shaikh zich tot de islam en schaarde zich later achter IS. Vanaf 2016 stopte de vrouw met moskeebezoeken, omdat ze bang was dat anderen haar extreme opvattingen zouden opmerken. De rechter doet op 12 mei uitspraak in de zaak. Tot die tijd blijft Shaikh in hechtenis.