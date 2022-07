Brits ziekenhuis stopt met behandeling hersendode Archie (12) na wekenlange juridische strijd

Schenden van rechten

In een brief van het ziekenhuis aan de ouders staat nu dat maandag om 14.00 uur (plaatselijke tijd) de behandeling wordt stopgezet. Maandagochtend zullen de artsen met de ouders overleggen hoe dat proces plaatsvindt en hoe de ouders bij hun zoon kunnen zijn in zijn laatste uren. ‘U of uw familie wil misschien bij Archie op bed liggen of hem vasthouden, als dat mogelijk is’, staat er onder meer in de brief.