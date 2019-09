Brits stel vindt na terugkeer uit Frankrijk vluchteling in dakkoffer

Een Brits echtpaar heeft na terugkeer van hun vakantie in Frankrijk een 17-jarige Egyptische vluchteling aangetroffen in de dakkoffer op hun auto. Simon Fenton en zijn echtgenote Sally hadden, kort voordat ze per ferry naar Engeland zouden vertrekken, hun wagen buiten geparkeerd bij een hotel in Calais omdat het beladen voertuig te hoog bleek voor de garage. ,,De verstekeling heeft, voordat hij in onze koffer stapte, al onze bagage door vrienden laten stelen.”

De douane ziet al jaren scherp toe op vrachtwagens waarin vluchtelingen kunnen zitten die de illegale oversteek over het Kanaal proberen te maken. De nieuwste truc - vluchten per dakkoffer - is voor zover bekend nog niet eerder door de autoriteiten gemeld. Groot was dan ook de verbazing toen de Fentons deze week na de tocht per boot en nog eens drie uur rijden terugkeerden in hun woonplaats Newbury.

Volgens Simon Fenton (57), zo vertelde hij vandaag aan Britse en Australische media, was hij doodmoe toen hij thuis arriveerde. ,,Ik ging op de bank een rugbywedstrijd kijken terwijl mijn vrouw besloot de auto uit te gaan laden.” Kort daarop hoorde hij zijn even oude echtgenote buiten schreeuwen, waarna Simon geschrokken naar buiten rende. ,,We zagen een stuk schoen uit de koffer steken. Daarna begon onze wagen een beetje te schudden en verscheen een hand die van binnenuit probeerde de koffer open te wurmen.”

Omdat ontsnappen uit het ding niet lukte, belde het stel de politie. Die brak de koffer open met een breekijzer. Simon Fenton: ,,De politie verzocht ons afstand te houden omdat de persoon in de koffer mogelijk een wapen bij zich kon hebben. Dat bleek niet het geval. Eenmaal buiten bleek het om een Egyptische jongen te gaan die gebrekkig Engels maar wel een beetje Nederlands, Duits en natuurlijk Egyptisch sprak.” De 17-jarige werd aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreden van immigratieregels en is overgedragen aan de Britse marechaussee. Wat verder zijn lot is, is nog onduidelijk.