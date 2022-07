Brits premiersdebat gestopt, presentatrice valt live tijdens uitzending flauw

Kandidaat Liz Truss reageerde zichtbaar geschrokken toen McCann flauwviel. Rivaal Rishi Sunak was niet in beeld op dat moment. Het debat was georganiseerd door Talk TV en de krant Sun. Talk TV laat weten dat het goed gaat met McCann, maar dat het debat desondanks is afgelast. ‘Het medische advies luidt dat we niet door moeten gaan met het debat. We bieden onze excuses aan aan de kijkers en luisteraars.’



Een dag eerder kruisten Truss en Sunak al de degens, toen voor de Britse publieke omroep BBC.