Brits lhbt-congres geannuleerd na ophef over nieuwe wet die ‘homogenezing’ verbiedt

NieuwsHet Verenigd Koninkrijk heeft een internationale lhbt-conferentie geannuleerd naar aanleiding van een boycot door meer dan honderd organisaties. Het driedaagse congres, genaamd Safe To Be Me, zou in juni plaatsvinden in Londen om de lhbt-rechten in het VK en wereldwijd te promoten.