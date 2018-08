Brit zet anti-Brexit boodschap letterlijk op de kaart

Rechtszaak Ivana Smit Familie Smit bezoekt apparte­ment waar Ivana overleed

17:07 Op de eerste zittingsdag van de rechtszaak over de dood van fotomodel Ivana Smit is de familie gesterkt in het idee dat het Maleisische politie-onderzoek aan alle kanten rammelt. ‘In het Maleisische autopsierapport is ze 5 centimeter korter dan ze was. Wat is dat voor autopsie?’