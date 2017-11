Brit krijgt levenslang voor doden baby twee weken na adoptie

Een Britse man verdwijnt zeker achttien jaar achter de tralies vanwege de dood van zijn adoptiekind. Het achttien maanden oude meisje had volgens Britse media onder meer een schedelbreuk, hersenbloedingen, een gebroken been en blauwe plekken opgelopen. Baby Elsie overleed slechts twee weken nadat haar adoptie door Matthew Scully-Hicks en zijn man formeel was rondgekomen.

De rechter veroordeelde de 31-jarige adoptievader uit Cardiff vandaag tot levenslang. Hij kan na achttien jaar in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Matthew Scully-Hicks hoorde zijn straf volgens The Guardian emotieloos aan. De man heeft altijd ontkend dat hij zijn adoptiekind had toegetakeld, maar daar ging de rechter niet in mee.

Mishandeling

Baby Elsie overleed op 29 mei in 2016 in een ziekenhuis in Cardiff, vier dagen nadat ze was opgenomen. Haar adoptievader had gebeld: Elsie reageerde nergens meer op. Artsen concludeerden in het ziekenhuis dat ze niet meer gered kon worden en staakten pogingen haar in leven te houden.

Uit onderzoek bleek dat het kind vermoedelijk hard door elkaar was geschud. Volgens rechter Nicola Davies had de adoptievader Elsie ook hard met haar hoofd tegen een harde ondergrond geslagen. ,,De kracht die je daarbij gebruikte was genoeg om de fracturen van de ribben te veroorzaken en de schade aan haar hersenen en ogen”, aldus de rechter.

Lange reeks

Die uiteindelijk fatale mishandeling volgde na een lange reeks van mishandelingen sinds voormalig fitnessinstructeur Matthew en zijn 36-jarige man Craig Elsie in september 2015 in huis namen.



Matthew nam de opvoeding voor zijn rekening. Zijn man werd kostwinner. Korte tijd nadat Elsie bij hen in huis kwam begon Scully vrienden te sms’en over de moeite die hij met het baby’tje had. Hij noemde haar een ‘psycho’ en ‘satan vermomd als baby’. Buren hoorden hem schreeuwen tegen het kind, maar tegen zijn man zweeg hij over hoe zwaar de opvoeding hem viel.



,,Het was Elsies gedrag en jouw frustratie die leidden tot woede. Je verwondde haar moedwillig en de verwondingen leidden tot haar dood”, zei de rechter.

Kritiek

Twee weken voor haar dood was de adoptie van Elsie door Matthew en Craig formeel rondgekomen. De zaak leidde tot kritiek op de autoriteiten. Het is onduidelijk hoe de man de screeningsprocedure kon doorlopen. Ook sloeg medisch personeel in 2015 geen alarm over andere verwondingen van Elsie. Ze had eerder al blauwe plekken op haar hoofd en brak een keer een been.

Ten minste vier maatschappelijk werkers en enkele artsen bekeken het meisje tijdens eerdere verwondingen, maar zij namen de verklaringen van de adoptievader steeds aan. ,,Een gemiste kans'', aldus de rechter.

Verklaring

De biologische familie van het meisje (in 2014 geboren als Shayla O’Brien) reageerde middels een verklaring. Daarin zei grootmoeder Sian O'Brien hoe de familie 'verdoofd door pijn' is. ,,Ik accepteer dat mijn dochter bij de geboorte van Shayla een chaotisch leven leidde en niet in de positie was om voor Shayla te zorgen."