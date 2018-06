Brexit-overleg ontaardt in verwijten

Het gevolg daarvan is dat minder informatie tussen politie en inlichtingendiensten wordt gedeeld, aldus May. Zij verwijt Brussel gebrek aan flexibiliteit. ,,We zouden niet langer in staat zijn snel informatie te delen over gezochte personen, onder wie zware misdadigers. Ons gezamenlijke vermogen om terreurnetwerken door heel Europa in kaart te brengen en verantwoordelijken voor de rechter te brengen zou afnemen. Dat is niet wat ik wil en dat is ook niet wat ik geloof dat jullie willen", zo citeert Bloomberg de Britse premier.