Brexit-gesprekken met EU in impasse

De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de brexit zitten in een impasse. Dat zegt het kantoor van premier Theresa May, een dag voordat het Britse parlement opnieuw zal stemmen over de deal van May, meldde de BBC.

May sprak zondagavond nog met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, nadat een weekend van onderhandelingen geen doorbraak had opgeleverd. De gesprekken gaan maandagochtend verder met het doel wijzigingen aan te brengen aan de deal, die May eerder sloot met de Europese leiders, nog vóór de stemming van dinsdag.

Groot verlies

Volgens de BBC is de deal niet wezenlijk veranderd en ‘doemt het vooruitzicht op van opnieuw een groot verlies’ in het parlement. De regering wilde veranderingen in de zogeheten Ierse ‘backstop’, een regeling om geen harde grens te krijgen op het Ierse eiland.

Het Verenigd Koninkrijk zou op 29 maart de EU verlaten.

Exodus

Bedrijven uit de financiële sector die vanwege de brexit Groot-Brittannië ontvluchten, kiezen het vaakst voor Dublin als nieuwe vestigingsplaats. Amsterdam staat op de vijfde plaats na de Ierse hoofdstad, Luxemburg, Parijs en Frankfurt, stelt de in Londen gevestigde denktank New Financial.

Volgens New Financial kozen zo’n 250 financiële instellingen voor een nieuw hoofdkantoor in de Europese Unie om problemen door de brexit te vermijden. Daarvan gingen er honderd naar Dublin. Luxemburg trok zestig bedrijven, Parijs 41 en Frankfurt veertig. In Amsterdam vestigden zich al 32 bedrijven die Londen verlieten.

Dublin trekt veel vermogensbeheerders en durfinvesteerders, terwijl naar Frankfurt bijna alleen maar banken en zakenbanken verhuizen.